В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА

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На этой неделе Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра, будет работать четыре дня: четверг, пятницу, а также в субботу и воскресенье

Как передает RegioNews, об этом сообщили в КГГА.

Центр вакцинации будет работать с четверга, 24 июня, в воскресенье, 27 июня, полный рабочий день - с 10:00 до 17:30. Вакцинация будет проходить по предварительной записи через приложение "Дія" и портал Helsi.me.

Сейчас в городе продолжается вакцинация педагогов, медицинских и социальных работников, участников ООС, а также людей 65 лет и старше.

На прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировался рекордное количество людей: прививки получили почти 14 тысяч человек. В целом же в Центре с начала его создания вакцинировались практически 20 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию.