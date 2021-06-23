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23 июня 2021, 13:23 10

Под оползнем на побережье в Лебедивке до сих пор ищут предположительно пострадавшую женщину

23 июня 2021, 13:23 10
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Фото ГСЧС
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Сегодня продолжаются поисковые работы на морском берегу в районе села Лебедивка Белгород-Днестровского района Одесской области, где вчера произошел оползень

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

В поиске утром приняли участие десять спасателей и пятеро добровольцев, впоследствии к ним присоединилась подмога из сотрудников ведомства и кинологов. Также задействована инженерная техника.

На месте происшествия привлечен трактор. В ходе опроса местного населения и администрации баз отдыха, заявлений и сообщений о пропаже людей в районе поисков не было. К поисковым работам привлечено: от ГСЧС 23 чел. о/с, 8 человек ВСУ и 8 человек местного населения, - говорится в сообщении.

Вчера поиски продолжались до полуночи, когда работы пришлось прервать из-за угрозы нового оползня.

Как сообщалось, вчера в Одесской области на пляже произошел оползень, вероятно под обвалом есть люди. На черноморском курорте в селе Лебедевка в Одесской области на пляже произошел оползень. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут находиться люди.

спасатели ГСЧС пляж Одесская область оползень

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