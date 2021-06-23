Під зсувом на узбережжі у Лебедівці і досі шукають ймовірно постраждалу жінку

Фото ДСНС

Сьогодні тривають пошукові роботи на морському березі в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області, де вчора стався зсув

Про це повідомляють в ДСНС, передає RegioNews.

У пошуку зранку взяли участь десять рятувальників і п'ятеро добровольців, згодом до них долучилася підмога зі співробітників відомства і кінологів. Також задіяна інженерна техніка.

На місці події залучений трактор. В ході опитування місцевого населення та адміністрації баз відпочинку, заяв та повідомлень про зникнення людей у районі пошуків не було. До пошукових робіт залучено: від ДСНС 23 чол. о/с, 8 чоловік ЗСУ та 8 чоловік місцевого населення, - йдеться в повідомленні.

Учора пошуки тривали до півночі, коли роботи довелося перервати через загрозу нового зсуву.

Як повідомлялося, учора на Одещині на пляжі стався зсув грунту, ймовірно під обвалом є люди. На чорноморському курорті в селі Лебедівка в Одеській області на пляжі стався зсув грунту. Рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди.