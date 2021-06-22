Киевские налоговики допустили неуплату в бюджет 2,5 млрд грн - ГБР

Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали чиновников Государственной налоговой службы Киева, которые "помогали" предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму около 2,5 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники сговорились с представителями нескольких частных фирм, которые занимаются продажей подакцизной продукции.

Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубые нарушения налогового законодательства", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что коррупционная схема схема действовала с середины прошлого года. Правоохранители провели обыски в здании налоговой службы города Киева. Против чиновников возбудили уголовное дело.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции.