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22 июня 2021, 11:27 897

Киевские налоговики допустили неуплату в бюджет 2,5 млрд грн - ГБР

22 июня 2021, 11:27 897
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Фото: ГБР
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Работники Государственного бюро расследований задержали чиновников Государственной налоговой службы Киева, которые "помогали" предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на сумму около 2,5 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники сговорились с представителями нескольких частных фирм, которые занимаются продажей подакцизной продукции.

Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубые нарушения налогового законодательства", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что коррупционная схема схема действовала с середины прошлого года. Правоохранители провели обыски в здании налоговой службы города Киева. Против чиновников возбудили уголовное дело.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции.

обыски ГБР Киев бюджет коррупция налоговая служба

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