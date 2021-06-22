На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
На подпольных предприятиях Харьковщины правоохранители обнаружили более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ сельхозхимии. Общая стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 5 млн грн
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных брендов", - говорится в сообщении.
Для производства дельцы использовали высокоопасные ядовитые вещества. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.
По выводам экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный вред сельскому хозяйству. Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета. Руководил "бизнесом" директор одного из местных предприятий по производству оружия.