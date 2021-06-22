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На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
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22 июня 2021, 11:11 310

На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков

22 июня 2021, 11:11 310
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Фото: СБУ
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На подпольных предприятиях Харьковщины правоохранители обнаружили более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ сельхозхимии. Общая стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 5 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных брендов", - говорится в сообщении.

Для производства дельцы использовали высокоопасные ядовитые вещества. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.

По выводам экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный вред сельскому хозяйству. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета. Руководил "бизнесом" директор одного из местных предприятий по производству оружия.

обыски СБУ аграрии правоохранители предприниматели

 
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