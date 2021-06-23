На Днепропетровщине СБУ блокировала масштабную контрабанду наркотиков

Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность группировки, которая осуществляла контрабанду наркотиков в страны ЕС. Ежемесячный доход "дельцов" достигал более 100 тыс. грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительной версии следствия, контрабанду организовал житель Днепропетровщины. Наркотические средства и психотропные вещества он получал из других регионов Украины через почту. Затем злоумышленник искал клиентов через сеть Интернет. Он делил оптовые партии наркотиков и психотропов на маленькие порции и отправлял их по почте.

В ассортимент контрабандистов входили метадон, PVP (одна из разновидностей синтетических психостимуляторов), амфетамин и другие запрещенные вещества.

В рамках уголовного производства следователи сообщили организатору контрабандного канала о подозрении. Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что правоохранители ликвидировали канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза изъяты наркотики на 10 млн евро, задержаны 7 участников группы.