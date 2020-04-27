На севере Одесской области пронеслась пыльная буря
Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе
Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе
В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области жители наблюдали пыльную бурю. Фото и видео бури разместил в Facebook Александр Попеску, передает RegioNews.
В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе. Сильный ветер поднимал верхний слой почвы, который из-за засухи превращался в пыль.
"Это не просто какое-то нетипичное и удивительное природное явление. Это предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия. Так происходит, когда у земли нет хозяина, а только безответственные стяжатели", — пишет Попеску.
Опубліковано Олександром Попеску Неділя, 26 квітня 2020 р.
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