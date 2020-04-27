На севере Одесской области пронеслась пыльная буря

Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе

Фото: Facebook

Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе

В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области жители наблюдали пыльную бурю. Фото и видео бури разместил в Facebook Александр Попеску, передает RegioNews.

В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе. Сильный ветер поднимал верхний слой почвы, который из-за засухи превращался в пыль.

"Это не просто какое-то нетипичное и удивительное природное явление. Это предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия. Так происходит, когда у земли нет хозяина, а только безответственные стяжатели", — пишет Попеску.