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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 11:23 16

На севере Одесской области пронеслась пыльная буря

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27 апреля 2020, 11:23 16
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Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе
Фото: Facebook
Причиной пыльных бурь называют длительное отсутствие дождей в регионе

В воскресенье, 26 апреля, на севере Одесской области жители наблюдали пыльную бурю. Фото и видео бури разместил в Facebook Александр Попеску, передает RegioNews.

В частности, буря была замечена в селе Ставрово в Окнянском районе. Сильный ветер поднимал верхний слой почвы, который из-за засухи превращался в пыль.

"Это не просто какое-то нетипичное и удивительное природное явление. Это предвестник большой беды — полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия. Так происходит, когда у земли нет хозяина, а только безответственные стяжатели", — пишет Попеску.

Опубліковано Олександром Попеску Неділя, 26 квітня 2020 р.


непогода Одесса природа пыльную буря
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