В Украине уже сделали более двух миллионов прививок от коронавируса
В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что одну дозу получили 1 700 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 355 790 человек.
За минувшие сутки, 18 июня, было сделано 67 101 прививку. Первой дозой - 48 656 человек, полностью иммунизированы -18 445 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.
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