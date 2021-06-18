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18 июня 2021, 09:46 560

В Запорожье двое людей попали в реанимацию из-за ботулизма

18 июня 2021, 09:46 560
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Фото из открытых источников
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В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Запорожский областной центр Минздрава.

Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае на Черниговщине зафиксировали вспышку ботулизма.

Украина

 
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