В Запорожье двое людей попали в реанимацию из-за ботулизма
В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Запорожский областной центр Минздрава.
Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.
Больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.
Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.
"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае на Черниговщине зафиксировали вспышку ботулизма.
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