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18 июня 2021, 11:32 847

Ночное ДТП: в Киеве джип сбил пешехода насмерть

18 июня 2021, 11:32 847
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Фото: Эспрессо
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В ночь на 18 июня на бульваре Дружбы народов в Киеве автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

По словам водителя Mitsubishi, он ехал в средней полосе. Слева его опередил другой автомобиль, и сразу за ним, прямо перед Mitsubishi, выбежала пожилая женщина, передает RegioNews, об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Водитель не успел затормозить и зацепил женщину. По его словам, он пытался избежать наезда, но удар оказался достаточно сильным.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Отметим, что примерно в сотне метров от смертельного ДТП находится подземный пешеходный переход.

На зображенні може бути: автомобіль та на відкритому повітрі

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке пьяная водитель троллейбуса въехала в забор и уехала с места ДТП в депо. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тыс грн.

Также сообщалось, что в Запорожье за год на 30-летнего водителя составили 109 административных протоколов за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Украина Киев ДТП смерть авария

 
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