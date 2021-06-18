Ночное ДТП: в Киеве джип сбил пешехода насмерть

Фото: Эспрессо

В ночь на 18 июня на бульваре Дружбы народов в Киеве автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

По словам водителя Mitsubishi, он ехал в средней полосе. Слева его опередил другой автомобиль, и сразу за ним, прямо перед Mitsubishi, выбежала пожилая женщина, передает RegioNews, об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Водитель не успел затормозить и зацепил женщину. По его словам, он пытался избежать наезда, но удар оказался достаточно сильным.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Отметим, что примерно в сотне метров от смертельного ДТП находится подземный пешеходный переход.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке пьяная водитель троллейбуса въехала в забор и уехала с места ДТП в депо. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тыс грн.



Также сообщалось, что в Запорожье за год на 30-летнего водителя составили 109 административных протоколов за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.