Почти 85% партий перестали отчитываться перед НАПК - КИУ

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины отмечает негативную тенденцию относительно предоставления политическим партиям финансовой отчетности. Из 365 партий отчеты за I квартал 2021 г. подали лишь 57 политических сил

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Отчеты по 2021 г. подали лишь 57 партий из 365. То есть, 85% партий перестали отчитываться, пользуясь изменениями законодательства. Однако, по оценке КИУ, на данный момент не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

За данными комитета, такая ситуация негативно сказывается на прозрачности деятельности партий. К примеру, политическая партия "Слуга народа" до сих пор не отчиталась о расходах за "президентский опрос". В октябре 2020 г. представители партии заявляли, что расходы на опросы будут отражены в финансовом отчете партии. Однако, по состоянию на май 2021 г., такой информации предоставлено не было.

В КИУ отмечают, что формальной причиной промедления является изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которые предоставили политическим партиям легальную возможность затягивать с подачей финансовых отчетов до окончания в Украине карантина.

В результате политические партии в течение последнего года фактически не отчитывались. Последний отчет, поданный партией "Слуга Народа" касается периода II квартала 2020 года (апрель-июнь). Также последний отчет партии "Голос" датирован II кварталом 2020 года, ВО "Батькивщина", ЕС, ОПЗЖ - І квартал 2020 года.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.