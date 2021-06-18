В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод
На газопроводе в оккупированном Луганске в ночь на 18 июня произошел взрыв с последующим возгоранием
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Луганскгаза".
В результате инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов. Утром огонь удалось погасить. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.
"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.
Напомним, недавно на Волыни из-за аварии без газа остались жители пяти сел.
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