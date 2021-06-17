Под Мариуполем затопило целое село из-за прорыва дамбы после ливня

Фото: Маріуполь.city

В ночь на 17 июня в селе Кременовка Мариупольского района за сильного ливня вода прорвала плотину и затопила жилые дома

Об этом сообщает местное издание "Мариуполь.city", передает RegioNews.

Известно, местами вода достигла более метра. По словам местных жителей, затоплены дома, хозяйственные постройки и огороды. Утонул домашний скот, куры и даже собаки.

Как рассказал председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма, вода немного спала, однако местами люди до сих пор не могут попасть в свои дома.

Ориентировочно, их затопило из Калининськой плотины села Малоянисоль. Мощные потоки воды пробили дамбу, преодолели несколько километров и дошли до Кременовки", - сообщил он.

Кроме того, в Мангушской громаде ветром поломало деревья, погнуло рекламные конструкции, из-за дождей вышел из берегов один из прудов. В поселке Каменск река Кальчик вийшла с берегов и полностью затопила мост.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе убытки от аномальной стихии составили более 50 млн грн.