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17 июня 2021, 19:32 916

Под Мариуполем затопило целое село из-за прорыва дамбы после ливня

17 июня 2021, 19:32 916
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Фото: Маріуполь.city
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В ночь на 17 июня в селе Кременовка Мариупольского района за сильного ливня вода прорвала плотину и затопила жилые дома

Об этом сообщает местное издание "Мариуполь.city", передает RegioNews.

Известно, местами вода достигла более метра. По словам местных жителей, затоплены дома, хозяйственные постройки и огороды. Утонул домашний скот, куры и даже собаки.

Как рассказал председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма, вода немного спала, однако местами люди до сих пор не могут попасть в свои дома.

Ориентировочно, их затопило из Калининськой плотины села Малоянисоль. Мощные потоки воды пробили дамбу, преодолели несколько километров и дошли до Кременовки", - сообщил он.

Кроме того, в Мангушской громаде ветром поломало деревья, погнуло рекламные конструкции, из-за дождей вышел из берегов один из прудов. В поселке Каменск река Кальчик вийшла с берегов и полностью затопила мост.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе убытки от аномальной стихии составили более 50 млн грн.

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