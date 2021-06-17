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17 июня 2021, 15:14 144

Под Одессой трое детей получили обширные ожоги – отец неудачно растопил печь

17 июня 2021, 15:14 144
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В Березовском районе Одесской области сегодня утром в Ширяевскую центральную райбольницу в результате пожара госпитализированы трое детей

Три мальчика поступили с ожогами 30% туловища, лица и верхних конечностей, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

"Все произошло из-за пренебрежения правилами безопасности при растопке печи отцом мальчиков. В результате возгорания дети и получили ожоги, самому старшему - 4 годика", - сказано в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала родителей быть внимательными и заботиться о безопасности своих детей: "Будьте примером для вашего ребенка в соблюдении правил безопасности и не оставляйте малыша без присмотра!"

Как сообщалось, во время тушения пожара в одной из квартир Одессы спасатели обнаружили тело 53-летнего хозяина помещения.

Одесса Одесская область пожар ГСЧС ребенок Ожог

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