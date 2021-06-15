В Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными

Фото: Facebook

Правоохранители Николаева задержали мужчину с признаками наркотического опьянения: водитель совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными, из-за чего на него составили почти 40 протоколов

Как передает RegioNews, об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Так, сообщения о водителе Ford начали поступать к патрульным в 13 часов. Люди отмечали, что кто-то на большой скорости едет по улицам и попадает в ДТП с другими авто.

Водителя обнаружили менее чем за 15 минут на Богоявленском проспекте. Транспортное средство на большой скорости двигалось в направлении Корабельного района города. Водитель на требования об остановке не реагировал, поэтому инспекторы начали преследование.

Остановить правонарушителя удалось лишь путем блокирования в селе Галициново, что в Витовском районе города. После остановки водитель выскочил из авто и начал убегать - патрульные догнали и задержали его.

36-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить освидетельствование в установленном законом порядке категорически отказался", - отмечают в полиции.

Патрульные составили на него 36 административных протоколов - 18 по статье нарушение ПДД, что привело к ДТП и еще 18 за оставление места ДТП, протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за невыполнение требования об остановке и постановление об управлении транспортом лицом, не имеющим или не показал удостоверение водителя.

Напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.