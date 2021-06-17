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17 июня 2021, 10:39 1958

Экс-боевик "ЛНР " почти пять лет работал в Нацполиции - СБУ

17 июня 2021, 10:39 1958
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Фото: СБУ
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В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили бывшего боевика незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока", который присоединился к Нацполу в 2016 году

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Установлено, что начиная с 2014 года, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк.

Фигурант принимал участие в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, которое возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Боевики "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ.

Правонарушителю сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.

война СБУ расследование закон боевики Нацполиция

 
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