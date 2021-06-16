Экс-мера одного из городов Луганщины подозревают в нанесении убытков бюджету на 120 тысяч

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На Луганщине полицейские сообщили о подозрении бывшему городскому главе - его действия привели к почти 120 тысяч гривен убытков местному бюджету

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Экс-меру одного из городов в Луганской области инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за средства местного бюджета чиновник заключил договоры о предоставлении юридических услуг. Сделал это он с нарушением требований законодательства и по личным мотивам - чтобы бесплатно получить для себя юридические услуги по представительству в судах.

Такие действия городского главы повлекли местному бюджету почти 120 тыс. грн убытков", - сообщают правоохранители.

Экс-меру инкриминируют совершение уголовного правонарушения в отношении злоупотребления властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР разоблачило коррупционную схему на Галицкой таможне, задержали двух сотрудников.