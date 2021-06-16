Экс-мера одного из городов Луганщины подозревают в нанесении убытков бюджету на 120 тысяч
На Луганщине полицейские сообщили о подозрении бывшему городскому главе - его действия привели к почти 120 тысяч гривен убытков местному бюджету
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Экс-меру одного из городов в Луганской области инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, за средства местного бюджета чиновник заключил договоры о предоставлении юридических услуг. Сделал это он с нарушением требований законодательства и по личным мотивам - чтобы бесплатно получить для себя юридические услуги по представительству в судах.
Такие действия городского главы повлекли местному бюджету почти 120 тыс. грн убытков", - сообщают правоохранители.
Экс-меру инкриминируют совершение уголовного правонарушения в отношении злоупотребления властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР разоблачило коррупционную схему на Галицкой таможне, задержали двух сотрудников.