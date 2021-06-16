На Киевщине увеличат количество центров COVID-вакцинации

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В Киевской области откроют новые центры вакцинации от коронавируса - они появятся в Броварах и Белой Церкви, а также еще три - в Ирпене, Борисполе и Славутиче

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Мы увеличиваем количество центров вакцинации, чтобы как можно больше желающих жителей области имели возможность приобщиться к кампании по иммунизации населения от COVID-19", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Центры массовой вакцинации будут работать с 09:00 до 20:00 по адресам:

Бровары, МКЦ "Прометей", бульвар Независимости, 4;

Белая Церковь, помещение детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;

Борисполь, помещение детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4;

Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;

Славутич, БК "Энергия", проспект Дружбы народов, 7.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине количество противников COVID-вакцинации снизилось до 43%.