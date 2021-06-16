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16 июня 2021, 18:38 4

В Кропивницком Центр COVID-вакцинации будет работать в пятницу и субботу

16 июня 2021, 18:38 4
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Фото: из открытых источников
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Центр массовой вакцинации от коронавируса в Кропивницком будет работать в пятницу и субботу, то есть 18 и 19 июня

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Марию Черную, передает RegioNews.

По ее словам, Центр будет действовать в помещении санатория-профилактория "Юность" Центральноукраинского педагогического университета имени Винниченко по адресу бульвар Студенческий, 19.

Жители города смогут вакцинироваться в пятницу и субботу с 09:00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту. Иммунизацию будут проводить препаратом "CoronaVac".

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье откроют первый в области центр массовой вакцинации.

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