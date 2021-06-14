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"Укрзализныця" уволит треть работников
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14 июня 2021, 17:12 1676

"Укрзализныця" уволит треть работников

14 июня 2021, 17:12 1676
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" приняла решение оптимизировать штат работников аппарата управления компании, уволив треть сотрудников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщил и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, наблюдательным советом общества уже согласована новая структура центрального аппарата компании.

Сокращение трети работников произойдет в рамках ее реформирования.

"Должны как можно быстрее навести порядок в структуре аппарата управления компании, устранить дублирование должностей и четко распределить функционал между подразделениями. Это позволит нам более быстро, качественно и эффективно принимать и воплощать управленческие решения. Сейчас нужно сократить 30% штатных должностей аппарата управления общества, в котором работают более 2,4 тыс. человек", - отметил Юрик.

Мероприятия по оптимизации управленческого персонала не касаются работников региональных филиалов, филиалов компании и работников рабочих профессий. Сокращать будут только работников административно-управленческого персонала.

"Работники, должности которых подлежат сокращению, будут своевременно предупреждены об этом, с предложением другой работы. При увольнении они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка", - резюмировал глава компании.

Напомним, недавно "Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время работы которых были изъяты контрабандные сигареты.

Украина Киев увольнение УЗ сотрудники

 
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