В столичном метро в течение 5 дней не будет работать вестибюль станции Осокорки

На станции «Осокорки» в вестибюле №1 (в направлении станции «Славутич») с 15 по 19 июня будут проходить работы по замене турникетов

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает RegioNews.

В настоящее время указанный вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров.

Напомним, что такие турникеты уже установлены на многих станциях. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, транспортную карту, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карту, говорится в сообщении.

В ведомстве просят прощения за временные неудобства и просят учесть эти изменения при планировании маршрутов. Пассажиров призывают пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры.

Как сообщалось, в метро Харькова пассажир прыгнул на рельсы. В понедельник вечером, 31 мая, в Харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на пути во время движения поезда.