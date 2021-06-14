В киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные
Вакцинация от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве не будет проводиться в эти выходные. Ее перенесли на 17-18 июня
Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram, пишет RegioNews.
"Вакцинация в Киеве на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня - в четверг и пятницу в МВЦ. Предварительная запись через сайт helsi.me откроется завтра утром, 15 июня", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с людьми, которые записались на выходные 19-20 июня, уже контактирует колл-центр, а также заранее зарезервированы даты и места для вакцинации.
Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные.
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