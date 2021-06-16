В Украине больше тысячи новых случаев COVID за сутки

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В Украине за 15 июня выявили 1045 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Киевской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 256 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Киевская (75), Харьковская (64), Днепропетровская (55) и Херсонская (53) области.

Всего за сутки госпитализировали 699 человек, умерли - 78, выздоровели - 4802 человека. Среди заболевших за минувшие сутки - 46 детей и 23 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 28 321 человека, методом ИФА - 9718 человек, экспресс-тестами - 20 814 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 226 037 человек, из них 2 140 978 выздоровели, летальных исходов - 51 847.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за прошедшие выходные.