В Киеве в Днепре утонул мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС В Киеве.

Инцидент произошел 14 июня. Как отметили в ГСЧС, от граждан в 13:38 поступило сообщение о пропаже мужчины, который был возле реки Днепр в Голосеевском районе столицы.

Прибыв на место происшествия, спасатели обследовали береговую линию и вблизи одного из ресторанов в воде на расстоянии 50 м от берега на глубине 11 м обнаружили тело мужчины 1982 года рождения.

Тело утопленника передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Напомним, накануне на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.