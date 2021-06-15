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15 июня 2021, 12:32 555

В Киеве в Днепре утонул мужчина

15 июня 2021, 12:32 555
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В столице Украины спасатели достали утопленника из реки Днепр

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС В Киеве.

Инцидент произошел 14 июня. Как отметили в ГСЧС, от граждан в 13:38 поступило сообщение о пропаже мужчины, который был возле реки Днепр в Голосеевском районе столицы.

Прибыв на место происшествия, спасатели обследовали береговую линию и вблизи одного из ресторанов в воде на расстоянии 50 м от берега на глубине 11 м обнаружили тело мужчины 1982 года рождения.

Тело утопленника передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Напомним, накануне на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.

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