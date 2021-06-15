В Киеве в Днепре утонул мужчина
В столице Украины спасатели достали утопленника из реки Днепр
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС В Киеве.
Инцидент произошел 14 июня. Как отметили в ГСЧС, от граждан в 13:38 поступило сообщение о пропаже мужчины, который был возле реки Днепр в Голосеевском районе столицы.
Прибыв на место происшествия, спасатели обследовали береговую линию и вблизи одного из ресторанов в воде на расстоянии 50 м от берега на глубине 11 м обнаружили тело мужчины 1982 года рождения.
Тело утопленника передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.
Напомним, накануне на Тернопольщине нашли тела двух подростков, которые трое суток назад ушли на рыбалку и не вернулись домой.
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