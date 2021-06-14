Дела Евромайдана: двум "беркутовцам" дали до трех лет заключения

Фото: скриншот видео

По делам о разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года получили приговор - Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь. Суд признал их виновными, оба приговорены к трем годам лишения свободы

Соответствующее решение огласила судья Шевченковского суда Киева, передает RegioNews.

Суд признал их виновными в превышении служебных полномочий. За это и был оглашен такой приговор.

Согласно приговору столичного суда, Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя возле стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Позже они составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.

Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-инспектору одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении ложного протокола.