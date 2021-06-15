В Николаеве двое вандалов разрушили статую на фасаде театра
В Николаеве двое нетрезвых мужчин повредили здание николаевского театра, патрульные их задержали
Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Сегодня ночью, примерно в 01:00 часов, патрульным поступил вызов о том, что двое неизвестных повредили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.
На момент задержания двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчины не отрицали, что это именно они повредили здание. Они рассказали, что имели целью сфотографироваться, но что-то пошло не так", - говорится в сообщении.
Патрульные передали 40-летнего и 30-летнего местных жителей следователям, для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.