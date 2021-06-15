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15 июня 2021, 12:06 98

В Николаеве двое вандалов разрушили статую на фасаде театра

15 июня 2021, 12:06 98
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Фото: Facebook
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В Николаеве двое нетрезвых мужчин повредили здание николаевского театра, патрульные их задержали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Сегодня ночью, примерно в 01:00 часов, патрульным поступил вызов о том, что двое неизвестных повредили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.

На момент задержания двое мужчин были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины не отрицали, что это именно они повредили здание. Они рассказали, что имели целью сфотографироваться, но что-то пошло не так", - говорится в сообщении.

Патрульные передали 40-летнего и 30-летнего местных жителей следователям, для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.

патрульная полиция вандализм следствие Николаев театр

 
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