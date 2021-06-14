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14 июня 2021, 15:32 9

В Украину до конца лета поставят более 10 миллионов доз COVID-вакцин

14 июня 2021, 15:32 9
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что до конца лета этого года Украина получит 10 млн вакцин разных производителей

Как передает RegioNews об этом сообщили в Офисе президента Украины.

После подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей к концу лета, которыми планируется привить 5 млн граждан", - сообщил Ляшко.

Как сообщили в пресс-службе, на сегодня Украина получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин от COVID-19.

Ранее сообщалось, что более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 работать в 15 областях Украины и в городе Киеве

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