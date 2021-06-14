В Украину до конца лета поставят более 10 миллионов доз COVID-вакцин
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что до конца лета этого года Украина получит 10 млн вакцин разных производителей
Как передает RegioNews об этом сообщили в Офисе президента Украины.
После подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей к концу лета, которыми планируется привить 5 млн граждан", - сообщил Ляшко.
Как сообщили в пресс-службе, на сегодня Украина получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин от COVID-19.
Ранее сообщалось, что более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 работать в 15 областях Украины и в городе Киеве
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