В Украине зафиксировали 1014 новых случаев коронавируса

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В Украине за 14 июня выявили 1014 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Днепропетровской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 243 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Днепропетровская (82), Донецкая (61), Харьковская (60) и Хмельницкая (60) области.

Всего за сутки госпитализировали 401 человека, умерли - 77, выздоровели - 5511 человек.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 224 992 человека, из них 2 136 176 выздоровели, летальных исходов - 51 769.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные.