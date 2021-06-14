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14 июня 2021, 15:50 369

Стало известно, когда запустят COVID-сертификат в "Дие"

14 июня 2021, 15:50 369
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Фото из открытых источников
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Внутренний украинский COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дия" 1 июля

Об этом сообщили в офисе президента по итогам совещания 14 июня, пишет RegioNews.

Отмечается, что работа над созданием так называемого COVID-сертификата продолжается.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дия".

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации.

Также в Минздраве пообещали "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Украина вакцинация вакцина коронавирус Дія

 
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