Стало известно, когда запустят COVID-сертификат в "Дие"
Внутренний украинский COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дия" 1 июля
Об этом сообщили в офисе президента по итогам совещания 14 июня, пишет RegioNews.
Отмечается, что работа над созданием так называемого COVID-сертификата продолжается.
По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский COVID-сертификат должен появиться в приложении "Дия".
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации.
Также в Минздраве пообещали "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.
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