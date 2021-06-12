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12 июня 2021, 14:39 334

В Киеве грузовик протаранил опору линии электропередач: возможны перебои со светом

12 июня 2021, 14:39 334
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Фото: Facebook
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В Деснянском районе столицы грузовик ГАЗ-66 сбил электроопору ТЭЦ, которая отвечала за электропитание на Левом берегу Киева

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы "ДТЭК Киевские электросети".

Сегодня произошло аварийное отключение данной линии. Причина - сбитая грузовой машиной третьих лиц высоковольтная металлическая опора. Наши специалисты сейчас занимаются оперативными переключениями на другие линии", - говорится в сообщении.

Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега остаются с электричеством. Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, поэтому возможны отключения электропитания.

Напомним, Зеленский дал задание правительству модернизировать электросети в Украине.

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