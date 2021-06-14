В четырех портах Украины частично ограничили работу
В Украине из-за сильных ливней и штормового ветра в четырех портах частично ограничили работу
Как передает RegioNews об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.
В портах Одесса, Николаев, Ольвия, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие порты работают в штатном режиме, без ограничений.
Напомним, в результате осложнения погодных условий, а именно порывы ветра и грозы, сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Это привело к обесточивание 62 населенных пунктов в 7 областях.
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