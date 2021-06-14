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14 червня 2021, 12:39 341

У чотирьох портах України частково обмежили роботу

14 червня 2021, 12:39 341
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Фото: з відкритих джерел
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В України через сильні зливи та штормовий вітер у чотирьох портах частково обмежили роботу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

В портах Одеса, Миколаїв, Ольвія, Рені діють обмеження по роботі з зерновими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші порти працюють у штатному режимі, без обмежень.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру та грози, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Це призвело до знеструмлення 62 населених пунктів у 7 областях.

порт Україна Одеса погода море

 
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