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11 июня 2021, 10:36 452

Прокуратура разыскивает 12 боевиков, которые в 2014 году похищали людей

11 июня 2021, 10:36 452
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Фото: из открытых источников
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В Луганской области работники прокуратуры объявили в розыск группу пророссийских боевиков, которые в 2014 году занимались похищением людей

Об этом сообщает Прокуратура Луганской области, передает RegioNews.

В мае 2014 года житель Луганска, в составе незаконного формирования "казацкая гвардия войска Донского им. М.И. Платова", организовал группу из 12 человек. Участники имели автоматы Калашникова, пистолеты, пулемет и снайперскую винтовку", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что злоумышленники напали на жителя Лисичанска, отобрали у него 30 тыс. гривен и автомобиль AUDI A6. Во время нападения боевики били мужчину ногами и прикладами и прострелили ему ногу. Пострадавший смог выбраться из багажника во время движения авто и убежать, впоследствии его госпитализировали.

При аналогичных обстоятельствах подозреваемые похитили еще 5 человек. Они заставляли их копать окопы и траншеи и строить защитные баррикады. Сейчас подозреваемых объявили в розыск.

Отмечается, что деятельность группы остановили в 2014 году после освобождения городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики взяли в заложники тысячи детей на Донбассе.

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