На Буковине застрелился экс-депутат областного совета

Фото Карпатского госспецлесхоза

В ночь на 10 июня на берегу Путилки в горном районе Черновицкой области, рядом с собственным домом, застрелился экс-депутат облсовета Михаил Петрик

Об этом сообщает местное издание BukNews, передает RegioNews.

Михаил Петрик свое время работал лесничим, директором Путильского госспецлесхоза, последняя должность - заместитель председателя Путильской РГА.

Самоубийство Петрика связывают с болезнью. По предварительным данным, он произвел выстрел в голову из охотничьего ружья.

Петрик Михаил Васильевич родился в 1954 году, образование высшее, беспартийный, пенсионер, место жительства: пгт. Путила Черновицкой области. В 2004 году Михаилу Петрику присвоили звание "Заслуженный лесовод Украины"

В отделе коммуникации полиции в Черновицкой области подтвердили, что утром 10 июня мужчина 1954 г. р. выстрелил себе в голову из зарегистрированного охотничьего ружья. Тело погибшего направили на СМЭ.

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