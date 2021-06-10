08:52  10 июня
В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 11:46 56

На Одесчине разоблачили преступную группу, которая переправляла оружие и мигрантов через границу

10 июня 2021, 11:46 56
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Одесской области контрразведчики СБУ пресекли деятельность канала незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подозреваемые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман.

По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали двух мужчин на "горячем" во время попытки переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств. В частности, 5 гранат РГД с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом, а еще 10 боеприпасов к АГС-17.

Накануне была зафиксирована незаконная переправка по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов. Следователями органов безопасности начаты уголовные производства.

Напомним, 9 июня на Закарпатье заблокировали канал миграции иностранцев из стран Азии в ЕС.

оружие граница Боеприпасы нелегалы Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram