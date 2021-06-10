На Одесчине разоблачили преступную группу, которая переправляла оружие и мигрантов через границу

Фото: СБУ

В Одесской области контрразведчики СБУ пресекли деятельность канала незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подозреваемые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман.

По предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой Приднестровской Молдавской Республики", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали двух мужчин на "горячем" во время попытки переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств. В частности, 5 гранат РГД с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом, а еще 10 боеприпасов к АГС-17.

Накануне была зафиксирована незаконная переправка по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов. Следователями органов безопасности начаты уголовные производства.

Напомним, 9 июня на Закарпатье заблокировали канал миграции иностранцев из стран Азии в ЕС.