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11 июня 2021, 12:41 176

На Львовщине спецназ задержал священника за торговлю оружием

11 июня 2021, 12:41 176
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области правоохранители задержали священнослужителя за незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчина ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Правоохранители несколько месяцев документировали преступную деятельность 47-летнего мужчины, который пытался сохранить анонимность действуя через сеть Интернет. Фигурант покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам "товар" присылал по почте.

Оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви", - сообщили правоохранители.

По результатам обысков у него изъяли оружие, боеприпасы, документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступной деятельности.

Он был задержан при силовой поддержке спецназовцев КОРД и РПОП. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Ровенской областной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты в отношении священника и инспектора полиции, которые продавали за 100 тысяч долларов должность в полиции.

оружие закон полиция правоохранители Священник

 
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