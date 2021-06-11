В Киеве девушка попала под трамвай: ее госпитализировали

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В Днепровском районе столицы утром, 11 июня, девушка поскользнулась и упала под колеса трамвая

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Киев Оперативный".

Чтобы достать девушку, пришлось использовать спецтехникой. Она получила переломы ног. Медики забрали ее в больницу.

Движение электротранспорта было остановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, на днях под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали люди.