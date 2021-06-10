Главный санврач объяснил, будут ли смешивать в Украине COVID-вакцины
В Украине не предусмотрена прививка людей вакцинами против коронавируса от разных производителей
Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что в мире продолжается исследование уровня эффективности смешивания вакцин и в некоторых случаях такая практика демонстрирует действенность. Однако требуется более детальное изучение и их результаты.
По его словам, сегодня в Украине предусмотрена вакцинация только вакциной одного производителя.
"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин", - подчеркнул главный санитарный врач.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить вторую прививку от коронавируса.