Главный санврач объяснил, будут ли смешивать в Украине COVID-вакцины

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В Украине не предусмотрена прививка людей вакцинами против коронавируса от разных производителей

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в мире продолжается исследование уровня эффективности смешивания вакцин и в некоторых случаях такая практика демонстрирует действенность. Однако требуется более детальное изучение и их результаты.

По его словам, сегодня в Украине предусмотрена вакцинация только вакциной одного производителя.

"Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин", - подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить вторую прививку от коронавируса.