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08 июня 2021, 17:03 239

В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма

08 июня 2021, 17:03 239
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Фото: из открытых источников
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Двое жителей временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины в амбулатории города Геническ Херсонской области

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает RegioNews.

В частности, Министерство здравоохранения открыло запись на COVID-вакцинацию через портал "Дія" для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В областной администрации добавили, что на Херсонщине определены шесть пунктов, где будут вакцинировать людей, проживающих на оккупированных территориях. Адреса пунктов:

  • Херсонская городская клиническая больница им.Лучанского;
  • Херсонская городская клиническая больница им.Тропиных, поликлиника № 1;
  • Херсонская городская клиническая больница им.Карабелеша, поликлиника № 1;
  • Амбулатория общей практики семейной медицины в г.. Геническ, проспект Мира, 130;
  • Амбулатория общей практики семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
  • Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Вакцинацию будут делать вакциной CoronaVac. Она бесплатная, но с собой обязательно нужно иметь паспорт и индивидуальный идентификационный код ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав решил начать COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма.

коронавирус вакцинация Крым вакцина Херсонская область Минздрав

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