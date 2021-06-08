В Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма

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Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает RegioNews.

В частности, Министерство здравоохранения открыло запись на COVID-вакцинацию через портал "Дія" для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В областной администрации добавили, что на Херсонщине определены шесть пунктов, где будут вакцинировать людей, проживающих на оккупированных территориях. Адреса пунктов:

Херсонская городская клиническая больница им.Лучанского;

Херсонская городская клиническая больница им.Тропиных, поликлиника № 1;

Херсонская городская клиническая больница им.Карабелеша, поликлиника № 1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в г.. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

Вакцинацию будут делать вакциной CoronaVac. Она бесплатная, но с собой обязательно нужно иметь паспорт и индивидуальный идентификационный код ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав решил начать COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма.