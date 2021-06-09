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09 июня 2021, 18:57 759

В многоэтажке Киева оборвался лифт, есть погибший

09 июня 2021, 18:57 759
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Фото: ГСЧС
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В Киеве в многоэтажном доме на ул. Декабристов, 10А, погиб мужчина в результате обрыва лифта

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

9 июня, в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.

Известно, что в лифтовой шахте на уровне 16 этажа проводились ремонтные работы. Спасатели достали тело погибшего и передали его оперативно-следственной группе.

Медики и эксперты Нацполиции устанавливают обстоятельства трагического случая.

Напомним, 6 июня в Польше два украинца пострадали, сорвавшись с лифтом с 15-го этажа. Они получили повреждения в одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзи, когда обслуживали шахту лифта. Оба-граждане Украины.

Киев лифт смерть ГСЧС спасатели

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