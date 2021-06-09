В столице под мостом нашли мину

Telegram

В Киеве в Гидропарке под венецианским мостом нашли противотанковую мину ТМ 62, разработанную в 60-х годах в СССР

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Отмечается, что мину нашли водолазы во время проверки акватории р. Днепр.

"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62", - говорится в сообщении.

Отмечается, что саперы подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Напомним, недавно в Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с оружием.