В столице под мостом нашли мину
В Киеве в Гидропарке под венецианским мостом нашли противотанковую мину ТМ 62, разработанную в 60-х годах в СССР
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Отмечается, что мину нашли водолазы во время проверки акватории р. Днепр.
"Прибыв на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию р. Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ 62", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саперы подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехническому расчету МРЦ ШР ГСЧС Украины для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.
Напомним, недавно в Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с оружием.
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