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09 июня 2021, 16:49 1247

В Киеве иностранцы похитили человека

09 июня 2021, 16:49 1247
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Фото: Нацполиция
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В столице правоохранители задержали группу иностранцев за похищение человека, который задолжал деньги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Києва.

От женщины поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину.

Правоохранители ввели в столице специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию злоумышленников.

"Между похитителями и потерпевшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире. Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города", – говорится в сообщении.

Полиция задержала четырех человек, все они - уроженцы другого государства, 1993, 1994, 1994, 1995 годов рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы или похищения человека.

Напомним, недавно в Харькове задержали рейдеров, которые захватывали сельскохозяйственные предприятия.

Украина криминал Киев иностранцы криминальное дело

 
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