У багатоповерхівці Києва обірвався ліфт, є загиблий

Фото: ДСНС

У Києві в багатоповерховому будинку на вул. Декабристів, 10А, загинув чоловік внаслідок обриву ліфту

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

9 червня, о 15:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління по лінії служби "103" надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А, що у Дарницькому районі столиці у ліфтовій шахті знаходиться тіло людини", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у ліфтовій шахті на рівні 16 поверху проводилися ремонтні роботи. Рятувальники дістали тіло загиблого та передали його оперативно-слідчій групі.

Медики та експерти Нацполіції встановлюють обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, 6 червня у Польщі два українці постраждали, зірвавшись з ліфтом з 15-го поверху. Вони отримали ушкодження в одному з багатоквартирних будинків в центрі польского міста Лодзі, коли обслуговували шахту ліфта. Обидва - громадяни України.