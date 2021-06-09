В Украине хотят продлить карантин на все лето

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что возглавляемое им ведомство предложит Кабинету министров продлить карантинные ограничения, так как коронавирус в Украине еще не преодолели

Как пишет RegioNews, об этом заявил глава Минздрава в ходе заседания правительства в среду, 9 июня.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательное ношение масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 9 июня ситуация с коронавирусом во всех областях соответствует "зеленой" зоне карантина.

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