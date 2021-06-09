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09 июня 2021, 10:44 40

Вся Украина соответствует "зеленой" зоне карантина

09 июня 2021, 10:44 40
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Фото из открытых источников
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По состоянию на утро 9 июня ситуация с коронавирусом во всех областях соответствует "зеленой" зоне карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отметим, что еще два дня назад Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантинных ограничений. Сейчас все области могут ослабить ограничения.

В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения:

  • масочный режим в общественных зданиях;
  • массовые мероприятия с участием более 50 человек;
  • кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Напомним, что в Украине за 8 июня COVID-19 обнаружили у 1385 человек, а 77 человек - умерли.

коронавирус Украина карантин Минздрав зона

 
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