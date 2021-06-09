Вся Украина соответствует "зеленой" зоне карантина
По состоянию на утро 9 июня ситуация с коронавирусом во всех областях соответствует "зеленой" зоне карантина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отметим, что еще два дня назад Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантинных ограничений. Сейчас все области могут ослабить ограничения.
В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения:
- масочный режим в общественных зданиях;
- массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.
Напомним, что в Украине за 8 июня COVID-19 обнаружили у 1385 человек, а 77 человек - умерли.
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