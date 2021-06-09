Ученые прогнозируют улучшение ситуации с пандемией COVID в Украине
В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно среднего количества новых случаев COVID-19 до конца июня - ситуация должна улучшиться
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАН.
Так, за последние две недели количество новых больных в Украине уменьшилось до 1718 человек в день, а среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.
Напомним, ранее в НАН сообщили, что пик смертности от COVID-19 в Украине пройден.
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