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09 июня 2021, 10:00 161

Ученые прогнозируют улучшение ситуации с пандемией COVID в Украине

09 июня 2021, 10:00 161
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Фото: из открытых источников
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В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно среднего количества новых случаев COVID-19 до конца июня - ситуация должна улучшиться

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении НАН.

Так, за последние две недели количество новых больных в Украине уменьшилось до 1718 человек в день, а среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.

Напомним, ранее в НАН сообщили, что пик смертности от COVID-19 в Украине пройден.

ученые коронавирус пандемия НАНУ украинцы

 
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