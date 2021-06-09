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Непогода в Украине: обесточены 60 населенных пунктов в пяти областях
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09 июня 2021, 09:41 11

Непогода в Украине: обесточены 60 населенных пунктов в пяти областях

09 июня 2021, 09:41 11
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Фото: из открытых источников
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В результате плохих погодных условий в пяти областях Украины без электроэнергии остались 60 населенных пунктов

Как информирует RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 9 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь и гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 21, Донецкая - 20, Киевская - 14, Черновицкая - 4 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщили спасатели, в г. Днепр в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла г. Гнилокиш остаются подтопленными 5 частных жилых домов и 27 домохозяйств.

Напомним, 4 мая сообщалось, что на Донетчине и Днепропетровщине из-за непогоды подтопленные дома и размытая дамба.

непогода Украина спасатели ГСЧС Дожди

 
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