В Карпатах зафиксировали землетрясение
В Карпатах в пятницу, 4 июня, вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.
Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, в апреле в Румынии произошло землетрясение, которое могло распространиться на территорию Одесской области. Также сообщалось, что в январе во Львове зафиксировали землетрясение.
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