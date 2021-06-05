В Карпатах зафиксировали землетрясение

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В Карпатах в пятницу, 4 июня, вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.

Негативных последствий землетрясение не повлекло. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, в апреле в Румынии произошло землетрясение, которое могло распространиться на территорию Одесской области. Также сообщалось, что в январе во Львове зафиксировали землетрясение.