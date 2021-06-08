11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
08:09  08 июня
С начала суток на Донбассе зафиксировано два новых нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 14:59 6

Аварию на магистральном газопроводе на Прикарпатье уже локализовали, - ГСЧС

08 июня 2021, 14:59 6
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На магистральном газопроводе на Прикарпатье произошла разгерметизация, сейчас аварию уже локализовали

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сейчас разгерметизация на газопроводе локализована, - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, речь идет не о транзитном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". По их данным, разгерметизация без последующего горения произошла 8 июня в 12:05 вблизи села Клузов, Ивано-Франковского района на магистральном газопроводе (диаметром 500 мм, не транзитный, используется для потребностей Украины, ООО "Оператор ГТС Украины") "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы".

По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 м. Проведено оцепление места разгерметизации. Аварийной бригадой РЭС проведено обесточивание села Клузов, - указали в ГСЧС.

По информации дежурного ПАО "Укртрансгаз", как указано, в 13:00 перекрыт аварийный участок протяженностью 12,8 км). На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу.

По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции, - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе. Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка.

газ взрыв Прикарпатье ГСЧС авария

В Днепре возле областного управления СБУ искали взрывчатку
07 июня 2021, 15:28
На Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов
07 июня 2021, 09:41
Спасатели предупреждают о пожарной опасности
06 июня 2021, 10:36
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram