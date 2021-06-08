Аварию на магистральном газопроводе на Прикарпатье уже локализовали, - ГСЧС

Фото ГСЧС

На магистральном газопроводе на Прикарпатье произошла разгерметизация, сейчас аварию уже локализовали

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сейчас разгерметизация на газопроводе локализована, - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, речь идет не о транзитном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". По их данным, разгерметизация без последующего горения произошла 8 июня в 12:05 вблизи села Клузов, Ивано-Франковского района на магистральном газопроводе (диаметром 500 мм, не транзитный, используется для потребностей Украины, ООО "Оператор ГТС Украины") "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы".

По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" на расстоянии 500 м. Проведено оцепление места разгерметизации. Аварийной бригадой РЭС проведено обесточивание села Клузов, - указали в ГСЧС.

По информации дежурного ПАО "Укртрансгаз", как указано, в 13:00 перекрыт аварийный участок протяженностью 12,8 км). На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу.

По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции, - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, на Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе. Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка.