В Одесской области в санатории в пгт Сергеевка отравились 30 детей

В Одесской области произошло массовое отравление в детском санатории. Известно, что заболели 30 детей

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что инцидент произошел в детском санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. У больных диагностировали гастроэнтероколит.

Заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Больные жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов, - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 17 детей с течением болезни средней тяжести, шесть из них уже выписали. Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе больницы под наблюдением.

По данному факту начато эпидемиологическое расследование. По его данным, причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

Как сообщалось, недавно на Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду.