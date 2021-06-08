11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
17:59  08 июня
Сводка ООС: за сутки два вражеских обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 22:17 880

В Одесской области в санатории в пгт Сергеевка отравились 30 детей

08 июня 2021, 22:17 880
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Одесской области произошло массовое отравление в детском санатории. Известно, что заболели 30 детей

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что инцидент произошел в детском санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. У больных диагностировали гастроэнтероколит.

Заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Больные жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов, - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 17 детей с течением болезни средней тяжести, шесть из них уже выписали. Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе больницы под наблюдением.

По данному факту начато эпидемиологическое расследование. По его данным, причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

Как сообщалось, недавно на Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду.

отравление дети санаторій Одесская область медики

В Донецкой области из окна выпал трехлетний малыш: ребенок находится в больнице
07 июня 2021, 14:46
В Киеве летом не будут открывать школьные лагеря - Кличко
04 июня 2021, 14:42
Верховная Рада приняла в первом чтении запрет продажи лекарств детям
02 июня 2021, 13:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua